إغلاق القنصلية الأمريكية في تشنغدو الصينية

كشفت فاطمة حمدان إحدى ركاب الطائرة الإيرانية التابعة لشركة "ماهان"، تفاصيل اعتراض طائرتين حربيتين أمريكيتين للطائرة التي كانت على متنها في أجواء سوريا، التي كانت متوجهة إلى بيروت، مساء أمس الخميس.