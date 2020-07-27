إغلاق القنصلية الأمريكية في تشنغدو الصينية

ونشرت وسائل إعلام حكومية صينية، مقطع فيديو يظهر إنزال العلم الأمريكي من مبنى قنصلية تشنغدو (جنوب غربي الصين).
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن القنصلية الأمريكية بمدينة تشنغدو، جنوب غربي البلاد، أغلقت أبوابها (الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، الثانية بتوقيت غرينتش).
ونشرت وسائل إعلام حكومية صينية، مقطع فيديو يظهر إنزال العلم الأمريكي من مبنى قنصلية تشنغدو (جنوب غربي الصين).
علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على كلمات وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، حول استحالة ضم روسيا إلى مجموعة السبع الكبار، قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يطرح أية مبادرات للانضمام إلى عمل المجموعة.
كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء أمس الخميس، عن عزم الولايات المتحدة تشكيل تحالف جديد مع الدول الأخرى لمواجهة الصين بالقوة الاقتصادية والعسكرية المشتركة.
كشفت فاطمة حمدان إحدى ركاب الطائرة الإيرانية التابعة لشركة "ماهان"، تفاصيل اعتراض طائرتين حربيتين أمريكيتين للطائرة التي كانت على متنها في أجواء سوريا، التي كانت متوجهة إلى بيروت، مساء أمس الخميس.
عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عن اعتقاده أنه يجب على المرشح للرئاسة الأمريكية من الحزب الديمقراطي، نائب الرئيس السابق، جو بايدن، اجتياز "اختبار القدرات الذهنية".
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)