بولندا تخشى نشر "F-35" على حدودها مع روسيا

علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على كلمات وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، حول استحالة ضم روسيا إلى مجموعة السبع الكبار، قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يطرح أية مبادرات للانضمام إلى عمل المجموعة.