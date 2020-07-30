معا سنهزم كورونا

قررت بولندا عدم نشر مقاتلات الجيل الخامس F-35 Lightning II في قاعدة "مالبورك"، على بعد 80 كم من منطقة كالينينغراد الروسية، وفي مينسك مازوفيتسكي الواقعة بالقرب من الحدود البيلاروسية.