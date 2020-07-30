سحب القوات الأمريكية من ألمانيا

وقال ستولتنبرغ، في بيان أمس الأربعاء: "إن إعلان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم عن القوات الأمريكية في أوروبا يؤكد استمرار التزام الولايات المتحدة تجاه الناتو والأمن الأوروبي".
اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، أن القرار الذي اتخذته وزارة الدفاع الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، بشأن سحب نحو 12 ألف جندي أمريكي من ألمانيا وإعادة نشرهم في دول الناتو وأوروبا يعد تأكيدا لاستمرار التزام أمريكا تجاه الناتو وأمن أوروبا.
وقال ستولتنبرغ، في بيان أمس الأربعاء: "إن إعلان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم عن القوات الأمريكية في أوروبا يؤكد استمرار التزام الولايات المتحدة تجاه الناتو والأمن الأوروبي".
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