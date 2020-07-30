سحب القوات الأمريكية من ألمانيا

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، أن القرار الذي اتخذته وزارة الدفاع الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، بشأن سحب نحو 12 ألف جندي أمريكي من ألمانيا وإعادة نشرهم في دول الناتو وأوروبا يعد تأكيدا لاستمرار التزام أمريكا تجاه الناتو وأمن أوروبا.