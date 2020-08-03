ترامب يمنع تطبيق "تيك توك" الصيني في الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، إنه يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي يحظر تطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في حديث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "فيما يتعلق بتيك توك سنحظرها في الولايات المتحدة.. سأوقع على الوثيقة"، بحسب وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب، أن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات مختلفة ضد تطبيق "تيك توك"، بما في ذلك حظر التطبيق.