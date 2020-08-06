فيسبوك يحذف "أخبارا مضللة" لترامب

أعلنت صحيفة "برلينغسكي" الدانماركية، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يملك سلاحا قادرا على مقارعة صاروخ "كينجال" الروسي، مشيرة إلى أن قاعدة "تولي" العسكرية الأمريكية في غرينلاند لا تضم ما يستطيع حمايتها من هذا النوع من الصواريخ.