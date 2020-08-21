النفط العراقي في يد واشنطن

قال الرئيس دونالد ترامب، اليوم، إن شركات أمريكية تشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط في العراق، فيما أبدى رئيس الوزراء العراقي ترحيب بلاده بالشركات والاستثمارات الأمريكية.

من جهته، قال الكاظمي إن "العراق يرحب بالشركات والاستثمارات الأمريكية"، فيما علق على العملية العسكرية التركية في شمالي البلاد قائلا: "التدخل التركي في العراق غير مقبول ولن نسمح به".

وبحسب "رويترز"، قالت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن شركات "هانيويل إنترناشونال" و"بيكر هيوز" و"جنرال إلكتريك" و"ستيلر إنرجي" و"شيفرون"، وقعت اتفاقيات بقيمة تصل إلى 8 مليارات دولار مع وزيري النفط والكهرباء العراقيين.