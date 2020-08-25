75% من الهجمات الإلكترونية في العالم أمريكية

أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، أوليغ خراموف، أن نحو 75 في المئة من الهجمات الإلكترونية في العالم تتم من داخل الولايات المتحدة.

وقال خراموف، اليوم الثلاثاء: "يتصدر الأمريكيون الإحصاءات المتعلقة بالأنشطة الضارة بحجم كبير، ففي الفترة الممتدة من 2016 إلى 2019، وصل حجم الهجمات التي مصدرها الولايات المتحدة إلى ما بين 40 إلى 70 في المئة".