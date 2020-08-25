غريتا تونبرغ تعود إلى المدرسة أخيرا!

قال الرئيس دونالد ترامب، اليوم، إن شركات أمريكية تشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط في العراق، فيما أبدى رئيس الوزراء العراقي ترحيب بلاده بالشركات والاستثمارات الأمريكية.