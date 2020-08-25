غريتا تونبرغ تعود إلى المدرسة أخيرا!

ونشرت تونبرغ على تويتر صورة لها مع حقيبة ظهر مدرسية معلقة "انتهت فترة إجازتي المدرسية التي استمرت لمدة عام، إنه شعور رائع أن تعود إلى المدرسة أخيرًا".
ذكرت ناشطة المناخ البيئية السويدية غريتا تونبرغ في حسابها الشخصي على "تويتر"، أنها قررت العودة إلى المدرسة بعد استراحة دامت عاما.
ونشرت تونبرغ على تويتر صورة لها مع حقيبة ظهر مدرسية معلقة "انتهت فترة إجازتي المدرسية التي استمرت لمدة عام، إنه شعور رائع أن تعود إلى المدرسة أخيرًا".
أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، أوليغ خراموف، أن نحو 75 في المئة من الهجمات الإلكترونية في العالم تتم من داخل الولايات المتحدة.
قال الرئيس دونالد ترامب، اليوم، إن شركات أمريكية تشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط في العراق، فيما أبدى رئيس الوزراء العراقي ترحيب بلاده بالشركات والاستثمارات الأمريكية.
اتفق كل من صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، وبعض شركات الأدوية البرازيلية على التعاون في إطار إنتاج ونشر اللقاح الروسي الجديد "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية.
حذف عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، للمرة الأولى في تاريخ المنصة.
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