مواقع التواصل الاجتماعي تتحكم بالجميع لكن لا يستطيع أحد التحكم بها!

ذكرت وكالة "رويترز" يوم أمس الأربعاء، أن شركات التكنولوجيا الأمريكية توجهت إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية بشأن رفض التماس الإدارة لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.

وبحسب "رويترز"، جاء في طلب شركات "فيسبوك" و"أمازون" و"تويتر" و"غوغل"، أن مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإدارة وتنظيم أنشطة مواقع التواصل الاجتماعي لا يدعمها القانون، وهي مبنية فقط على قناعات شخصية ومن شأنها أن تكون مضللة.

وذكرت "رويترز" أن إدخال قواعد جديدة لمراقبة أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن "تحرمها من الحماية القانونية فيما يخص محاربة الاحتيال والمحتالين" وأنواع أخرى من المحتوى غير اللائق.

يشار إلى أن شبكة "فيسبوك" قررت تغيير سياساتها وشروط الخدمة الخاصة بها، في محاولة لتجنب الدعاوى القضائية.