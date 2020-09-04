شويغو: الطبيعة يجب أن "تستهدف" الذين يسيئون إليها فقط

عبر رئيس الجمعية الجغرافية الروسية، سيرغي شويغو، عن رغبته في ألا تستهدف الطبيعة الجميع، ولكن فقط أولئك الذين يسيئون إليها.

سأل الصحفيون سيرغي شويغو، في مقابلة له مع وكالة "سبوتنيك" الإخبارية وصحيفة "كومسومولسكايا برافدا"، عما إذا كان يعتقد أن فيروس كورونا جاء ردا على إساءة التعامل معها.

ورد شويغو قائلا: "في هذه الحالة، لوددت أن تصيب (الطبيعة) الهدف. وألا تضرب الجميع، وإنما فقط الذين يسيئون التعامل معها".