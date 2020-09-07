لافروف يوبخ الغرب لاستغلاله كورونا في تصفية الحسابات

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بعض الدول الغربية استغلت فيروس كورونا لتصفية حساباتها مع حكومات غير مرغوب فيها.

وقال لافروف، في مقابلة مع صحيفة "فيليليفثيروس" القبرصية عشية زيارته إلى قبرص، إنه من الضروري "وضع الخلافات (السياسية) جانبا، والاتحاد من أجل التوصل إلى حلول قابلة لحل القضايا الرئيسية في عصرنا، وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين العالمي والإقليمي".

وعبر لافروف عن سعادته، مشيراً إلى أن رد فعل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي على مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين لعقد "قمة الدول الخمس" اتضح أنه "إيجابي ونال اهتمام الدول"، كما أعرب عن أمله في عقد القمة عندما "يصبح الوضع الوبائي مؤاتيا لذلك".