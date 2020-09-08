ترامب يوبخ البنتاغون "الذي يخوض حروبا لا نهاية لها"

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الإثنين، القيادة العسكرية للولايات المتحدة بأنها تدين بالفضل لمصنعي الأسلحة>

قال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "إن القادة في البنتاغون قد لا يكونون مغرمين بي لأنهم لا يريدون أن يفعلوا شيئًا سوى خوض الحروب، لإرضاء جميع تلك الشركات (العسكرية) الرائعة المصنعة للقنابل والطائرات وأشياء أخرى".

وأضاف قائلاً: "بعض الناس لا يحبون العودة إلى ديارهم؛ بعض الناس يحبون الاستمرار في إنفاق الأموال. خيانة العولمة القاسية تستمر مرة تلو الأخرى، هذا ما هو الأمر عليه".

وأكد أن القوات الأمريكية تدعمه إلى حد كبير، إلا أنه لا يتلقى نفس الدعم من الأعلى. كما أدلى بتعليق دعا فيه إلى إخراج القوات الأمريكية من "الحروب التي لا نهاية لها"، وانتقد حلفاء "الناتو" الذين "يخدعوننا".