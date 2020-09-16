القانون الدولي وأمريكا لا يتفقان

ووصف البرلماني الروسي، على صفحته في تلغرام، الاعتراف العلني لرئيس البيت الأبيض بخطط عزل رئيس دولة أخرى على أنه "وقاحة هائلة ولا يقل عن استخفاف كبير جدا".

وشدد السناتور بالقول إن "القانون الدولي والولايات المتحدة مفهومان متعارضان ولا يتفقان".

وكان ترامب قد قال، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إنه "كانت لديه فرصة لاغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، لكن وزير الدفاع آنذاك ماتيس كان ضد ذلك".