وين رايحين... عجهنم

أجاب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون عن سؤال إحدى الصحفيات: إذا لم يتم التوافق على ما أطرحه اليوم "رايحين عجهنم" وإلا "ما طلعت أحكي".

وأعلن عون، في كلمة إلى اللبنانيين عن موضوع التطورات الحكومية: "إننا اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، لم يكن مفترضا أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة. ومع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالبا ومغلوبا".