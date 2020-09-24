"التطبيع"...أداة السلام

قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، اليوم الأربعاء، إن دولة عربية جديدة ستوقع اتفاق سلام مع إسرائيل خلال اليومين المقبلين.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: "خطتنا هي جلب المزيد من الدول، التي سنعلن عنها في وقت قريب جدا... [ستوقع] دولة واحدة في اليوم أو اليومين المقبلين". في وقت لم تذكر اسم تلك الدولة العربية.

وأكدت كرافت أن الولايات المتحدة تأمل أن توقع السعودية أيضا اتفاق سلام مع إسرائيل.

"من الواضح أننا نرحب بأن تكون السعودية التالية. لكن المهم أن نركز على الاتفاقية ولا نسمح للنظام [الإيراني] باستغلال النوايا الحسنة للبحرين أو الإمارات العربية المتحدة أو إسرائيل".