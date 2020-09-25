إخراس العالم على طريقة زوكربيرغ

اتهمت سفارة روسيا في الولايات المتحدة شركة "فيسبوك" بالرقابة لحجبها عددا من الحسابات، بما في ذلك الرسوم البيانية لجزر الكوريل الجنوبية الروسية، ووصفت هذا التصرف بأنه أمر"عشوائي أو سخيف فعلياً"، في حين أوضحت الشبكة الاجتماعية على أنه محتوى "ينتهك سياساتها في النشر".

يشار في رسالة سفارة روسيا إلى "فيسبوك" إلى أنه في حالة حظر حساب السفارة الرسمي بسبب الرسم البياني من "سبوتنيك" حول جزر الكوريل الجنوبية، فإن الشبكة الاجتماعية "تشك في انتمائها (الجزر) لروسيا، وهذا بدوره يعني أن الإدارة (فيسبوك) تشكك في قرارات "مؤتمر يالطا لعام 1945" ونتائج الحرب العالمية الثانية"

وجاء في البيان: "يبدو الأمر وكأنه تحريف (أو انتقام)".

وذكر الدبلوماسيون المواضيع التي تناولتها الحسابات المحذوفة، والتي تضمنت الاحتجاجات والانتخابات في بيلاروسيا، والسياسة الروسية الأوكرانية، والعلاقات بين روسيا وحلف "الناتو"، وعلاقات روسيا مع الدول المجاورة، وانتقاد السياسة الخارجية الأمريكية.