حرية التعبير هي فرض الرقابة على من ومتى تشاء

ووفقا للخدمة الصحفية للوكالة لن يتمكن المستخدمون الذين لم يشتركوا في الصفحة الرسمية للوكالة على "تويتر" من العثور عليها عن طريق البحث.
اتخذ موقع "تويتر" خطوة أخرى للحد من الوصول إلى مجال المعلومات الروسي، وقام بإزالة وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" من نتائج البحث في "تويتر".
ووفقا للخدمة الصحفية للوكالة لن يتمكن المستخدمون الذين لم يشتركوا في الصفحة الرسمية للوكالة على "تويتر" من العثور عليها عن طريق البحث.
تستضيف موسكو، اليوم السبت، موكب الدراجات النارية التقليدي للاحتفال بنهاية موسم الخريف، وسوف يجوب السائقون شوارع العاصمة الروسية، قبل أن يتجهوا إلى حديقة "بارك غوركي"، حيث ستقام فعاليات مهرجان الدراجات النارية السنوي.
اتهمت سفارة روسيا في الولايات المتحدة شركة "فيسبوك" بالرقابة لحجبها عددا من الحسابات، بما في ذلك الرسوم البيانية لجزر الكوريل الجنوبية الروسية، ووصفت هذا التصرف بأنه أمر"عشوائي أو سخيف فعلياً"، في حين أوضحت الشبكة الاجتماعية على أنه محتوى "ينتهك سياساتها في النشر".
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تصريحات أدلى بها، أمس الخميس، استعداد بلاده تحسين العلاقات مع البحرين والإمارات، مشيرا إلى أن علاقة هذه الدول مع إسرائيل لن تكون عقبة في تحقيق ذلك.
قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، اليوم الأربعاء، إن دولة عربية جديدة ستوقع اتفاق سلام مع إسرائيل خلال اليومين المقبلين.
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