الجدار الذكي... هل يلبي مطالب إسرائيل؟

في ظل التضييقات الإسرائيلية والحصار المستمر على قطاع غزة، كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية أن أعمال بناء الجدار الذكي الذي يحيط بقطاع غزة، ويستهدف مكافحة أنفاق حركة "حماس"، أوشكت على نهايتها، وذلك بعد 3 أعوام من انطلاقة المشروع، الذي تعتبره إسرائيل واحدا من أهم المشروعات الأمنية التي يجري تنفيذها في السنوات الأخيرة.

وذكرت قناة "أخبار 13" العبرية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 59 كم من بين 60 كم هي طول الجدار الفاصل بين مستوطنات غلاف غزة والقطاع، وأن الحديث يدور عن كيلومتر واحد يجري الانتهاء منه حاليا، على أن يتم إعلان الانتهاء من تنفيذ المشروع قريبا.

وقال مراقبون إن الجدار الإسرائيلي سيزيد من أزمات قطاع غزة المحاصر، مؤكدين في الوقت نفسه أن المقاومة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي، وستحاول إثبات فشل الجدار.