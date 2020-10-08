قريبا... سيارات "هيونداي" الطائرة

تخطط شركة "هيونداي" الكورية لصناعة السيارات، لاقتحام سوق السفر الجوي قصير المدى بحلول عام 2028. وذلك بمجموعة من طائرات لنقل الركاب والبضائع ذات 5 و6 مقاعد، ونفس تنسيق الشاحنة مع حمولة تبلغ حوالي 300 كغ، حسبما ذكرته "بلومبرغ".

ومن المثير للاهتمام، أن شركة "هيونداي "، تقنيًا، ستطلق أول "سيارات طائرة"، في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في عام 2023، لكن البنية التحتية للأعمال لم يتم تطويرها بشكل كافٍ بعد، مثل مبادئ السلامة وتنظيم الحركة الجوية في مدن.

غير أن الوضع سيتغير بسرعة. ووفقًا لأدنى التوقعات، سوف تبلغ إمكانات السوق على الأقل 615 مليار دولار.

أعلنت شركات الطائرات العملاقة Boeing وAirbus وGoogle وXpeng التي تتخذ من الصين مقراً لها، وبدعم من Alibaba وFoxconn، عن نواياها إنتاج مثل هذه السيارات بالفعل.

ومن المثير للاهتمام أيضًا أنه وفقًا لتقديرات "هيونداي"، لن تظهر "السيارات الطائرة" بدون طيار قبل عام 2035. وحتى ذلك الحين، ومن منتصف هذا العقد، سيكون طيار التاكسي الجوي تخصصًا مطلوبًا.