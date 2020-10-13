بدلا من محاربة الوباء... الغرب يحارب لقاح "سبوتنيك V" الروسي

صرح المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، لقناة "سي إن إن" الأمريكية، أن "الاتهامات الغربية ضد لقاح "سبوتنيك V" الروسي تتناقض مع بعضها البعض في كل مرة".

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك أي ضغط سياسي على مطوري اللقاح، أشار دميترييف إلى أنه "إذا كان الأمر كذلك، فالضغط يتم من قبل الدول الغربية لتلحق الضرر باللقاح الروسي".

واستطرد دميترييف قائلاً: "إنه لأمر مدهش أن الغرب، بدلاً من محاربة "كوفيد - 19"، يحارب اللقاح الروسي ويوجه الاتهامات".

وفقا له، في بداية الأمر كانت هنالك معلومات تفيد بأن جميع المليارديرات الروس قد تلقوا اللقاح "سبوتنيك V"، والآن يتم لوم الجانب الروسي على "إجباره الناس على أخذ اللقاح".