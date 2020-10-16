السعودية وقطر...هل تتوصلان لحل النزاع؟

أعرب وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الخميس، عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب، وقطر من الجانب الآخر.

وقال الوزير خلال كلمته في مؤتمر افتراضي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إنه يأمل في أن يكون من الممكن قريبا حل النزاع الذي دفع المملكة والإمارات والبحرين ومصر إلى قطع العلاقات السياسية والتجارية وحركة النقل مع قطر في منتصف عام 2017، حسبما نقلت "رويترز".