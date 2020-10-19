مفاجأت 2020... هل ينتظرنا المزيد؟

صرح عالم الفيزياء الفلكية، الأمريكي نيل ديغراس تايسون، أن كويكبا بحجم الثلاجة يمكن أن يسقط على الأرض قبل يوم واحد من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ونشر تايسون على صفحته الخاصة على "إنستغرام"، قائلا: "كويكب 2018 VP1 بحجم الثلاجة، يندفع نحونا بسرعة تزيد عن 25 ألف ميل في الساعة (40.2 ألف كيلومتر في الساعة). ويمكنه أن يلمس الأرض في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو اليوم السابق للانتخابات الرئاسية".