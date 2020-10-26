قطر تتخلى عن المنتجات الفرنسية

تمت إزالة الأجبان الفرنسية من رفوف المتاجر الحكومية، ويتم الآن عرض منتج محلي بدلاً من ذلك. حتى المطعم الفرنسي Le Train Bleu تخلى عن المنتجات الفرنسية.
أعلنت المتاجر الحكومية في قطر عن مقاطعة البضائع الفرنسية بعد تصريحات ماكرون عن الإسلام.
تمت إزالة الأجبان الفرنسية من رفوف المتاجر الحكومية، ويتم الآن عرض منتج محلي بدلاً من ذلك. حتى المطعم الفرنسي Le Train Bleu تخلى عن المنتجات الفرنسية.
صرح عالم الفيزياء الفلكية، الأمريكي نيل ديغراس تايسون، أن كويكبا بحجم الثلاجة يمكن أن يسقط على الأرض قبل يوم واحد من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
أعرب وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الخميس، عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب، وقطر من الجانب الآخر.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن مركز فيكتور سجل اللقاح الروسي الثاني، وأن اللقاح الثالث في طريقه إلى التسجيل.
تلقى المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، مبلغًا قياسيًا للحملة الانتخابية في سبتمبر/أيلول.
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