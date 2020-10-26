أمريكا تستنفد خياراتها لفرض عقوبات جديدة

صرح مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، في تصريحات أدلى بها، يوم أمس، أنه لا يوجد لدى الولايات المتحدة الأمريكية أية خيارات تقريبا لفرض عقوبات على روسيا وإيران، لكنها تبحث عن خيارات أخرى.

وقال أوبراين في تصريحاته: إن "إحدى المشاكل (مع إيران وروسيا) هي أن لدينا الكثير من العقوبات ضد هذه الدول في الوقت الحالي بحيث لا يمكننا فعل شيء آخر".

وأضاف المستشار قائلا: "لكننا ندرس كل خيار احتواء محتمل لهذه البلدان، وكذلك مع دول أخرى، بما في ذلك الصين والعديد من الدول الأخرى التي لم يتم ذكرها بعد والتي تحاول التأثير على طريقة تصويت الأمريكيين، هذا غير مقبول"، بحسب موقع "tehrantimes".