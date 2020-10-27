الغواصات الروسية في المحيط الأطلسي "تدهش" البحرية البريطانية

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تسجيل عدد من الغواصات الروسية من طراز "أكولا" (القرش)، التي تصعب رؤيتها، بالقرب من شواطئ المملكة المتحدة.

واقتبست الصحيفة قول مصدر في القوات البحرية البريطانية، الذي أعرض عن ذكر اسمه، أن "عدد الغواصات الروسية القادمة إلى شمال المحيط الأطلسي يبعث على الدهشة".

وأكد المصدر للصحيفة أن "روسيا بدأت بإرسال غواصتين أو ثلاث إلى منطقة عمليات الأسطول البريطاني بدلا من (غواصة) واحدة، كما كان عليه الحال من قبل". ووصف المصدر هذا الوضع بأنها "خطير".

بدوره، علق العسكري الروسي نيناشيف بهذا الصدد لراديو "سبوتنيك": "هذه الأخبار غير دقيقة وهي محض افتراء، ليس لدى الأسطول الروسي عدد كبير من الغواصات والقطع البحرية في تلك المنطقة القريبة من السواحل البريطانية، ويقتصر الوجود الروسي على بعض الغواصات الاستراتيجية التي تقوم بمهمات محددة مخطط لها مسبقا".