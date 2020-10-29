أمريكا تقبل عددا منخفضا قياسيا من اللاجئين في 2021

قامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض حد قبول اللاجئين للعام المقبل2021 إلى 15 ألف شخص، وهو رقم قياسي منذ عام 1980.

وجب التنويه إلى أن هذا القرار تم تبريره بمبادئ إنسانية ومصالح وطنية. بالإضافة إلى ذلك، وبموجب القواعد الجديدة، لن تقبل الولايات المتحدة، إلا باستثناءات نادرة، لاجئين من اليمن وسوريا والصومال.

يذكر أنه في السنة المالية الماضية، استقبلت الولايات المتحدة 18 ألف شخص، وقبل عام استقبلت 30 ألفًا.