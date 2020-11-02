لماذا تغير الولايات المتحدة الملحقين العسكريين في سفاراتها حول العالم؟

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن البنتاغون بدأ، دون لفت انتباه الجميع، في استدعاء الملحقين العسكريين لسفارات الولايات المتحدة في دول أفريقيا، واستبدال آخرين بعسكريين من رتبة أدنى في عدة دول أخرى في العالم.

وبحسب الصحيفة، نقلاً عن أمر وقّعه رئيس البنتاغون، مارك إسبر، بتاريخ في 24 أغسطس/ آب، فإنه سيتم استدعاء الملحقين العسكريين في 8 دول حلفاء رئيسيين للولايات المتحدة: المملكة العربية السعودية ومصر وباكستان والمملكة المتحدة، والإمارات المتحدة والكويت والعراق وتركيا - وتعيين آخرين جدد، بحيث لا يشغل منصب الملحق العسكري أشخاص برتبة جنرال أو أدميرال، وإنما برتبة عقيد أو نقيب من الرتبة الأولى.

وفي الوقت نفسه، تم استدعاء الملحقين العسكريين من عدة سفارات أمريكية في دول غرب أفريقيا، بما في ذلك غانا وغينيا الاستوائية، بحسب مصادر مطلعة على الوضع.

وأشارت المصادر للصحيفة إلى أن هذا القرار ضروري لإعادة توزيع الموارد لمواجهة الصين وروسيا في الساحة الجيوسياسية، والامتثال للقيود التي وضعها الكونغرس على عدد الجنرالات والأدميرالات في الجيش الأمريكي.

ووفقًا لقانون تم تبنيه، في وقت سابق، يجب على البنتاغون خفض 110 أشخاص برتبة الجنرالات والأدميرالات بحلول ديسمبر/ كانون الأول من عام 2022.