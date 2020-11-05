مسلحون يخططون لقصف مواقع تركية في إدلب

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن البنتاغون بدأ، دون لفت انتباه الجميع، في استدعاء الملحقين العسكريين لسفارات الولايات المتحدة في دول أفريقيا، واستبدال آخرين بعسكريين من رتبة أدنى في عدة دول أخرى في العالم.