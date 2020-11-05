الانتخابات الأمريكية عن طريق البريد

أعرب مصدر في وزارة الخارجية الروسية عن آمال موسكو في أن هياكل السلطة في الولايات المتحدة، مثل البنتاغون ووزارة الخارجية وغيرها، ستستمر في العمل بسلاسة، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين بعد الانتخابات الرئاسية.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "الآن سيستمرون في عد الأصوات، لكن الأحداث جارية، ونحن بالطبع بحاجة إلى التعاون في إطار الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي".

وجرت، الثلاثاء، عمليات الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة فيروس كورونا. وتشير الاستطلاعات إلى اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز.