بطاقات الاقتراع... البريد لم يصل بعد

أمر قاض، يوم أمس الخميس، بإجراء عمليات مسح مرتين يوميا لمنشآت خدمة البريد الأمريكية التي تخدم الولايات مع تمديد المواعيد النهائية لاستلام بطاقات الاقتراع، حيث لا تزال عمليات فرز الأصوات مستمرة في بعض الولايات.

قال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، إيميت سوليفان، إن مراكز المعالجة يجب أن تقوم بعمليات مسح صباحية ومن ثم عمليات مسح بعد الظهر "لضمان إمكانية تسليم أي بطاقات اقتراع محلية محددة في ذلك اليوم"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وتابع: "يجب على خدمة البريد إبلاغ المقر الرئيسي بالعدد الإجمالي لأوراق الاقتراع والتأكيد على أن هذه البطاقات قد تم تسريع تسليمها للوفاء بالمواعيد النهائية المطبقة في الولايات".

وحث البريد على اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان تسليم بطاقات الاقتراع قبل المواعيد النهائية. وأمر بعمليات التمشيط ردا على الدعاوى القضائية التي رفعتها بعض المجموعات. وقال سوليفان: "القضايا الملحة هي أين توجد بطاقات الاقتراع وكيف يمكننا تسليمها حتى يمكن عدها".

وقال محامو المدعين في دعوى قضائية إن دائرة البريد قدمت ما يقرب من 150 ألف بطاقة اقتراع على مستوى البلاد يوم الأربعاء. من بينها 8000 أو 9000 تم تسليمها بعد يوم الثلاثاء على الرغم من إرسالها بالبريد بحلول يوم الأحد.