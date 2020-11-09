ارتفاع أسعار النفط عقب فوز بايدن

أعرب مصدر في وزارة الخارجية الروسية عن آمال موسكو في أن هياكل السلطة في الولايات المتحدة، مثل البنتاغون ووزارة الخارجية وغيرها، ستستمر في العمل بسلاسة، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين بعد الانتخابات الرئاسية.