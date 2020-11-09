بعد فوز بايدن... هل تتغير قواعد اللعبة السياسية في العالم؟

حث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم أمس الأحد، جميع دول العالم على اتباع نهج الحوار باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الخلافات والتوترات.

وقال ظريف، في تغريدة بالعربية على موقع "تويتر": "ندعو الجميع إلى الحوار باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الخلافات والتوترات، معا لبناء مستقبل أفضل لمنطقتنا".

وتعليقا على خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، قال ظريف: "رحل ترامب ونحن وجيراننا باقون، والرهان على الأجانب لا يجلب الأمن ويخيب الآمال".