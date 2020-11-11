بايدن: من المستحيل وقف نقل السلطة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، يوم أمس الثلاثاء، إن فريقه الانتقالي قد بدأ العمل على نشر التفاصيل حول كيفية معالجة تكاليف الرعاية الصحية والأدوية، موجها رسالة إلى الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر في ولاية ديلاوير، إنه لا يوجد شيء يمكنه وقف انتقال السلطة في الولايات المتحدة بعد فوزه بالانتخابات، لافتا في هذا السياق إلى أن العملية تسير على قدم وساق رغم رفض الرئيس ترامب قبول نتائج الانتخابات، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأشار إلى أنه يتوقع التحدث إلى زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ قريبا، مضيفا في كلمة موجهة إلى ترامب: "سيدي الرئيس، أتطلع للتحدث معك"، مؤكدا أن موقف الرئيس الأمريكي من نقل السلطة ليس له عواقب كبيرة.

وتابع أن فشل ترامب في الاعتراف بفوزه "لا يغير ديناميكية" التخطيط للمرحلة الانتقالية، مضيفا أنه سيكون من الجيد تنازل ترامب له بعد الفوز في الانتخابات ولكن الأمر ليس جوهريا بالنسبة له رغم أنه يراه موقفا محرجا.