ليبيا على بعد خطوة من السلام

أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة في ليبيا ستيفاني ويليامز، اليوم الأربعاء، أن المشاركين في ملتقى الحوار الليبي في تونس توصلوا إلى اتفاق حول إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد في غضون فترة لا تزيد عن 18 شهرا.