قاعدة عسكرية روسية قد تظهر في السودان

يشار إلى أنه في عام 2017، صرح عمر البشير، الذي كان رئيسا للسودان في ذلك الوقت، لوكالة "سبوتنيك" أنه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو، إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر في السودان. بعد ذلك أوضح السفير الروسي في الخرطوم أن الطرفين يناقشان فتح مركز لوجستي وليس قاعدة عسكرية كاملة.