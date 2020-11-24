"الناتو" قلق على أوروبا

صرح الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ لصحيفة "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" الألمانية، أن "الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرًا على الدفاع عن أوروبا بمفرده".

قال ستولتنبرغ: "الحقيقة هي أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع الدفاع عن أوروبا. فبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يتم تمويل 80% من ميزانيات الدفاع لدول "الناتو" من قبل دول خارج الاتحاد الأوروبي، ويعيش 44% فقط من سكانها في الاتحاد الأوروبي. فإن الضمانات الأمنية الأمريكية والردع النووي ووجود الجيش الأمريكي في أوروبا ضرورية للغاية لحماية أوروبا. وأضاف: "إن أي محاولة لإضعاف الرابطة بين أمريكا الشمالية وأوروبا ستضعف "الناتو" وسيقسّم أوروبا".

وتابع: "إذا تظاهرنا بأن الاتحاد الأوروبي يستطيع بمفرده حماية أوروبا، فسيظهر خطر آخر. القوى السياسية في الولايات المتحدة، التي تعارض التعددية والتعاون عبر الأطلسي، تستخدم ذلك كذريعة لتقليص التزاماتها تجاه أوروبا. يبقى شيء واحد: التعاون".

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