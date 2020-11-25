ترشيح نتنياهو لجائزة نوبل للسلام

وقال نتنياهو في تغريدة بحسابه على موقع تويتر إن اللورد ديفيد تريمبل رشحه وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد لنيل جائزة نوبل للسلام.
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم أمس الثلاثاء، عن ترشيحه هو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لجائزة نوبل للسلام.
وقال نتنياهو في تغريدة بحسابه على موقع تويتر إن اللورد ديفيد تريمبل رشحه وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد لنيل جائزة نوبل للسلام.
صرح الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ لصحيفة "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" الألمانية، أن "الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرًا على الدفاع عن أوروبا بمفرده".
ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، اليوم الجمعة، أن كويكب (2000 WO107) يقترب من الأرض ويبلغ حجمه بين 370 و820 مترا مكعبا.
يسعى أعضاء ديمقراطيون وآخرون جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، لرفض جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لبيع مقاتلات وطائرات مسيّرة وأسلحة أخرى تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار لدولة الإمارات.
ذكرت صحيفة "ذا صان" البريطانية أن رئيس أركان الجيش البريطاني، الجنرال مارك كارلتون سميث، فُقد خلال مناورة عسكرية أقيمت بالقرب من سالزبوري الإنجليزية.
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