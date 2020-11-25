ترشيح نتنياهو لجائزة نوبل للسلام

صرح الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ لصحيفة "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" الألمانية، أن "الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرًا على الدفاع عن أوروبا بمفرده".