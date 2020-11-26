وداعاً، مارادونا!

رحل الفتى الذهبي لكرة القدم، دييغو أرماندو مارادونا، المجدد في عالم اللعبة الأكثر شعبية، وأسطورة المنتخب الأرجنتيني ونادي نابولي الإيطالي، في فراق أحزن محبي ومحترفي هذه الرياضة.

الأرجنتيني الملقب أيضا من قبل المعلقين الإسبان باسم (El Pelusa) التي تعني "غزير الفراء" ومجازا يعرف بين العرب بـ"أبو فروة"، نظرا لكثافة شعره، وافته المنية، أمس، جراء أزمة قلبية وبعد معاناة طويلة مع المرض.

ردود الفعل على وفاته كانت واسعة وسريعة في مختلف دول العالم.