ماذا وراء تعزيز الشراكة بين قطر وتركيا من جهة واليونان والإمارات من جهة؟

علّق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، يوم أمس الخميس، على اللقاء الذي جمعه بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في العاصمة التركية أنقرة.

وغرد أمير قطر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أجريت مع أخي الرئيس رجب طيب أردوغان في أنقرة جولة ناجحة من المباحثات حول الشراكة القطرية التركية، واتفقنا على توظيف المزيد من إمكانيات بلدينا لتوطيد هذه الشراكة التي تتطور باستمرار لما فيه خير ومصلحة شعبينا، كما تبادلنا الرأي في عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والعالمية".

وفي وقت سابق، أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مباحثات ثنائية مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، الذي يزور الإمارات.

وكتب محمد بن زايد، على "تويتر": "سعدت بلقاء الصديق كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان وإعلان إقامة الشراكة الاستراتيجية لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين".