من المسؤول في السودان؟

يشهد السودان ارتباكا بالغا في المشهد السياسي، بشأن التطبيع مع إسرائيل، فمنذ شهور يتم تسريب الأخبار عن اللقاءات والزيارات، يعلنها الإعلام العبري وتنفيها الخرطوم، ثم تؤكدها بعد فترة طويلة.

وأظهرت زيارة الوفد العسكري الإسرائيلي الأخيرة إلى السودان الانقسام الواضح بين مكونات الحكومة الانتقالية المدنية والعسكرية، ففي الوقت الذي نفت فيه حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك علمها بزيارة الوفد الإسرائيلي ومهمته والجهة التي سيلتقيها، أشارت الأصابع إلى المكون العسكري بالوقوف مع الزيارة وترتيبها، دون علم المكون المدني... فما هي أهداف تلك الزيارة ومن يقف وراءها؟

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