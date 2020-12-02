ترامب: سأراكم بعد أربع سنوات

تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال حفل استقبال بمناسبة عيد الميلاد في البيت الأبيض، يوم أمس الثلاثاء، عن قضاء أربع سنوات أخرى في منصبه، سواء كان ذلك في يناير/ كانون الثاني 2021 أو يناير/ كانون الثاني 2025.