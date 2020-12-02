ترامب: سأراكم بعد أربع سنوات

وقال ترامب وسط هتافات مؤيديه في الحدث: "لقد كانت أربع سنوات رائعة. نحن نحاول أن نخدم أربع سنوات أخرى. وإن حدث خلاف ذلك، فسأراكم بعد أربع سنوات".
تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال حفل استقبال بمناسبة عيد الميلاد في البيت الأبيض، يوم أمس الثلاثاء، عن قضاء أربع سنوات أخرى في منصبه، سواء كان ذلك في يناير/ كانون الثاني 2021 أو يناير/ كانون الثاني 2025.
وقال ترامب وسط هتافات مؤيديه في الحدث: "لقد كانت أربع سنوات رائعة. نحن نحاول أن نخدم أربع سنوات أخرى. وإن حدث خلاف ذلك، فسأراكم بعد أربع سنوات".
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