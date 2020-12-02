غانتس يهدد بيبي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، زعيم حزب "أزرق أبيض"، الجنرال بيني غانتس، مساء أمس الثلاثاء، إن حزبه سيصوت غدا لصالح حل "الكنيست" والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

ونشر غانتس تغريدات جديدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء أمس الثلاثاء، أكد من خلالها أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قرر حل الحكومة حينما منع إقرار ميزانية الدولة لعام 2021/2020، مشددا على أن حزبه سيصوت غدا لصالح حل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

وأكد غانتس أن نتنياهو لم يكذب عليه وحده، وإنما على مواطني إسرائيل، بوجه عام، وأن لدى رئيس الوزراء سلسلة كبيرة من الوعود المتقطعة، وهو يسير في محاولة لبقائه، شخصيا، في الحكم على حساب المواطنين الإسرائيليين.