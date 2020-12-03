الاستخبارات الأمريكية بدأت تغرد بألغاز!

نشرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تغريدة للغز مصور بصفحتها على "تويتر" ودعت الجميع إلى إظهار مهارات التحليل.

#TuesdayTrivia



Put your analysis skills to the test.



What time is it in the photo? — CIA (@CIA) December 1, 2020

ويظهر في الصورة حي به طرق ومنازل وأعمدة للكهرباء في فصل الشتاء، ويجب تخمين التوقيت ضمن ثلاثة خيارات: 07:00، و11:00، و15:00.

توصل الأغلبية إلى استنتاج مفاده أن التوقيت في الصورة هو 07:00، إذ أن أضواء الأعمدة الكهربائية لا تزال تعمل.

وبالرغم من عدد المشاركين الكبير في حل هذا اللغز، علّق بعض المستخدمين ساخطين وتسألوا عما إذا كان لدى الإدارة أشياء أكثر أهمية للقيام بها.