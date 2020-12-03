الاستخبارات الأمريكية بدأت تغرد بألغاز!

نشرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تغريدة للغز مصور بصفحتها على "تويتر" ودعت الجميع إلى إظهار مهارات التحليل.
#TuesdayTrivia— CIA (@CIA) December 1, 2020
Put your analysis skills to the test.
What time is it in the photo?
ويظهر في الصورة حي به طرق ومنازل وأعمدة للكهرباء في فصل الشتاء، ويجب تخمين التوقيت ضمن ثلاثة خيارات: 07:00، و11:00، و15:00.
توصل الأغلبية إلى استنتاج مفاده أن التوقيت في الصورة هو 07:00، إذ أن أضواء الأعمدة الكهربائية لا تزال تعمل.
وبالرغم من عدد المشاركين الكبير في حل هذا اللغز، علّق بعض المستخدمين ساخطين وتسألوا عما إذا كان لدى الإدارة أشياء أكثر أهمية للقيام بها.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)