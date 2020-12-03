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    الاستخبارات الأمريكية بدأت تغرد بألغاز!

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    غضب مستخدمو شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" من أحجية نشرتها وكالة الاستخبارات المركزية على صفحتها.

    الاستخبارات الأمريكية بدأت تغرد بألغاز!

    نشرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تغريدة للغز مصور بصفحتها على "تويتر" ودعت الجميع إلى إظهار مهارات التحليل.

    ويظهر في الصورة حي به طرق ومنازل وأعمدة للكهرباء في فصل الشتاء، ويجب تخمين التوقيت ضمن ثلاثة خيارات: 07:00، و11:00، و15:00.

    توصل الأغلبية إلى استنتاج مفاده أن التوقيت في الصورة هو 07:00، إذ أن أضواء الأعمدة الكهربائية لا تزال تعمل.

    وبالرغم من عدد المشاركين الكبير في حل هذا اللغز، علّق بعض المستخدمين ساخطين وتسألوا عما إذا كان لدى الإدارة أشياء أكثر أهمية للقيام بها.

    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة
    معايير المجتمعنقاش
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