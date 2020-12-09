مسؤول أمريكي لا ينصح بشراء "أسلحة صدئة من روسيا أو رخيصة من الصين"

وقال كوبر، موضحاً: "إن أنظمة أو منصات أو تقنيات روسيا والصين لا يمكن أن تتوافق مع الأنظمة الأمريكية، ولا مع شروط عمل شركائنا مع الولايات المتحدة… الدول التي نتعاون معها في مجال الأمن تعلم أنها بحاجة إلى أنظمة التي يمكنها أن تتوافق مع أنظمتنا... هناك من قد يسعى للحصول على أسلحة صدئة من روسيا أو رخيصة من الصين، لكن الولايات المتحدة هي الشريك الأفضل"، مضيفًا أنه "بخلاف ذلك، فيما يتعلق بالدول التي ترغب في الحصول على أسلحة روسية أو صينية، فإن الولايات المتحدة يجوز لها أن تلجأ إلى فرض قانون "كاتسا" (CAATSA: قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات)".