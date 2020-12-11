حرب إعلامية لتشويه سمعة "سبوتنيك V"

قال الخبير العسكري إيغور كوروتشينكو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن هناك صلة بين المحاولات الغربية لتشويه سمعة لقاح فيروس كورونا"سبوتنيك V" والجهود العسكرية لدول الناتو لاحتواء روسيا.

وفي وقت سابق، قال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، إنه تم تخصيص أموال في الخارج لتشويه سمعة اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، وحذر من الظهور الوشيك لـ "سلسلة من التحقيقات التحليلية الزائفة"، والشهادات الكاذبة من شهود العيان حول الخطر المزعوم للقاح الروسي أو الرفض العام للتطعيم.

وبحسب كوروتشينكو، فإن الحملة الإعلامية ضد "سبوتنيك V" مستمرة بالتوازي مع "الجهود العسكرية للغرب لاحتواء روسيا".

وأضاف كوروتشينكو: "تشويه اللقاح الروسي يهدف إلى تصعيب دخوله السوق الدولية. لكن عشرات الدول تبدي اهتماماً به، هذه الجهود التخريبية، تأتي من خلفية عسكرية، وبالتالي فهذه سياسة شاملة لمواجهة روسيا من قبل دول الناتو، وعلى رأسها الولايات المتحدة".