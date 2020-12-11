موسكو ودمشق "تشكلان عائقا" لأمريكا في محاربة الإرهاب في سوريا

وفقًا لقول المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية، جويل ريبيرن، فإن تصرفات موسكو ودمشق "تعقّد الحرب ضد الإرهاب على أراضي الجمهورية العربية السورية".

وأوضح المبعوث الخاص، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية، "أود أن أقول إنه من خلال أفعالهما (موسكو ودمشق)، فإن روسيا ونظام الأسد يخلقان مشاكل لمحاربة الإرهاب في سوريا، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع". على وجه الخصوص، قال إنه "في إدلب، يتم توجيه ضربات إلى البنية التحتية المدنية، وعلى أهداف للمعارضة، وليس على الإرهابيين".

وقال إن "روسيا والنظام يهاجمان مواقع الجيش السوري الحر، حتى لو تعرضت لهجوم من قبل عناصر أكثر منها تطرفا"، وأضاف "لا أرى أن روسيا والنظام بذلا الكثير لمواجهة الإرهاب".