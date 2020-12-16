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    ما المشترك بين بابا نويل وكورونا؟

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    في زمن كورونا أصبحت لحية "بابا نويل" القطنية أمراً خطيراً. لذلك، عندما تقابله أثناء الاحتفال بالعام الجديد، يجب ألا تدعه يقترب منك كثيرًا.

    ما المشترك بين بابا نويل وكورونا؟

    قالت عالمة الأوبئة، أولغا نيناستينا لـ"سبوتنيك":

    "إن تغيير ملابس الناس العاديين والتحول إلى أبطال القصص الخيالية هو متعة مشكوك فيها للغاية في فترة عطلة رأس السنة الجديدة في هذه الأيام. فالعديد من عناصر أزياء العيد والمهرجانات اليوم يمكن أن تشكل تهديدًا للآخرين. اللحية القطنية ومعطف من الجلد، وقفازات "بابا نويل" المريحة هي الرموز المعتادة للشخصية الرئيسية للعام الجديد - لكن اليوم يمكنها أن تصبح قنبلة موقوتة، لأن الفيروس التاجي قادر على البقاء والعيش على الأنسجة والمواد المماثلة".

    وتشير نيناستينا إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر على العمر الافتراضي لفيروس كورونا، أولاً وقبل كل شيء هو نوع وملمس المادة والظروف البيئية التي تحيط بها. قالت العالمة: "يمكن أن يتراوح عمر الفيروس من أربع ساعات إلى أسبوع واحد".

    وأوضحت نيناستينا: "على سبيل المثال، بالنسبة للقطن، نظرًا لمساميته وتجفيفه، يكون التجفيف أسرع، مما يعني أن عمر "كوفيد-19" قصير جدًا، بينما وجوده على مواد مثل الجلد والبوليستر والفينيل وأي مواد تركيبية أخرى يستغرق وقتًا أطول. في هذه الحالة، يمكن مسح المواد الملساء بمطهر، بينما الأنسجة مثل كاليكو أو الخيش فيتوزع الفيروس بشكل غير متساوٍ داخلها".

    وفقًا لاختصاصي المناعة، المتخصص في العدوى الخطيرة بشكل خاص، الدكتور فلاديسلاف زيمتشوغوف، فإن الأمر يعتمد في الكثير على كمية الفيروس المعدي.

    قال زيمتشوغوف: "نتحدث أيضًا عن حجم الجرعة المعدية للفيروس. في الغرف غير المهواة والمكتظة، سينتشر الفيروس بشكل أسرع".

    عندما سئل الطبيب عن مدى احتمالية الإصابة بفيروس كورونا عند نقل إكسسوارات رأس السنة بين الأشخاص، مثل لحى "بابا نويل" وأقنعة التنكر والقبعات، أجاب: "الاحتمال مرتفع، يجب عليك بالتأكيد عدم القيام بذلك. استعمال هذه العناصر من الأزياء على الفم والعينين، يخاطر الناس بالحصول على جرعة الفيروس المعدية من خلال الغشاء المخاطي".

    الكلمات الدلالية:
    بابا نويل, بابا نويل
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