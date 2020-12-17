عشر سنوات على "الربيع العربي"... لم يتغير شيء

مرت عشر سنوات على اندلاع أحداث "الربيع العربي" التي بدأت من مدينة "سيدي بوزيد" التونسية بعد أن أضرم الشاب محمد البوعزيزي النار في نفسه.

تونس شكلت حالة خاصة في غمار هذه الأحداث من كافة النواحي السياسية والاجتماعية والشعبية، إذ كانت الأكثر سيطرة ووعياً، والأقل عنفاً. لكن ورغم فرحة التونسيين بالتغييرات التي حصلت فإن الكثيرين منهم يتذكرون اليوم أحداث 2010 بشعور من الخذلان أمام أحلامهم التي لم تتحقق.

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