التحديث الجديد من كورونا... "كوفيد 2.0"

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أمس الأحد، خبرا صادما بشأن السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

ونقل موقع "بي بي سي" عن الوزير البريطاني قوله إن: الإغلاق المشدد، الذي يشمل لندن، بسبب السلالة الجديدة قد يستمر لعدة أشهر.

وأكد هانكوك أن الحكومة لا ترغب في إلغاء الاحتفال بعيد الميلاد، إلا أن واجبها، يحتم اللجوء لهذا الإجراء لمواجهة السلالة الجديدة.